Assaltantes prendem funcionários em câmara fria no PR Dois homens armados invadiram uma churrascaria e fizeram os funcionários reféns por volta das 8 horas desta segunda-feira, no bairro Água Verde, em Curitiba, Paraná. Segundo informações da Polícia Militar, os assaltantes renderam funcionários e clientes e os colocaram dentro da câmara fria do estabelecimento.