Assaltantes presos ao vender na internet

O assalto, segundo a polícia, ocorreu no dia 5 de outubro de 2011 no bairro de Vila Nova Conceição, vizinho ao Itaim Bibi. Ao receberem a denúncia, os policiais começaram a investigar e, passando-se por clientes do site Mercado Livre, conseguiram marcar um encontro com um dos criminosos dizendo que estavam interessados em ver os produtos.

Um dos bandidos foi detido no local combinado. Os outros três foram presos em um imóvel no Itaim Paulista, onde vários dos objetos roubados - como mesas digitalizadoras e computadores de vários modelos e marcas - foram encontrados. Parte do material levado da produtora já havia sido vendida pela internet.

Segundo os policiais civis, um dos criminosos, na época do assalto, era segurança da produtora e vinha trabalhando como segurança no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Dois dos outros três integrantes da quadrilha, no momento da prisão, trajavam um suposto uniforme de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Eletropaulo, companhia responsável pela distribuição de energia na capital.