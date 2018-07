Assaltantes roubam loja da Apple no Shopping Paulista Uma loja que vende produtos da marca de computadores Apple foi assaltada na madrugada desta quarta-feira, 3, no Shopping Pátio Paulista, na Bela Vista, região central da capital paulista. Eles levaram equipamentos eletrônicos da loja, que fica no piso térreo, ao lado da entrada do shopping pela Rua Treze de Maio. Ninguém ficou ferido durante a ação dos criminosos