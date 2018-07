Assaltantes roubam R$ 37 mil de terminal de Campinas

Os assaltantes foram direto ao cofre de uma das empresas do transporte público de Campinas, no momento em que era feita a contagem da arrecadação do dia, e obrigaram dois funcionários a entregar o dinheiro.

Os assaltantes fugiram em uma caminhonete da empresa de ônibus e abandonaram o veículo a 300 metros do local. A Polícia Civil já tem as imagens das câmeras de segurança que registraram a ação dos criminosos. Ninguém foi preso até o fim da tarde desta terça-feira.