Assaltantes se assustam com a PM e acabam presos

Após manter as vítimas por quase uma hora como reféns, eles as libertaram e seguiram pela Avenida Ordem em Progresso em direção ao bairro do Limão. Depois de cruzar a ponte sobre a Marginal do Tietê, o acusado que dirigia o Fiesta viu equipes da PM que estavam na Praça Delegado Amoroso Neto e que uma hora antes haviam detido seis ocupantes de um Corsa após perseguição. No Corsa havia um frasco de lança perfume.

Assustado com a movimentação de viaturas, o ladrão que estava ao volante do Fiesta perdeu o controle da direção e chocou-se contra um poste de sinalização. Pelas placas, os policiais militares verificaram que o carro era objeto de roubo e detiveram a dupla. Reconhecidos pelos reféns, os dois foram encaminhados ao 13º Distrito Policial, da Casa Verde, e autuados em flagrante.