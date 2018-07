Assaltantes se entregam e libertam reféns na Grande SP Os dois bandidos que mantinham uma família refém em Carapicuíba, na Grande São Paulo, se entregaram às 10h50, após conversarem com os advogados que chegaram para participar das negociações. Eles invadiram a casa por volta das 6h30 e mantiveram sete pessoas da mesma família reféns. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estão sendo levados para a delegacia central de Carapicuíba. Ninguém ficou ferido. Os suspeitos soltaram inicialmente duas crianças e, posteriormente, duas mulheres que estavam como reféns. Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os bandidos pediam a presença da imprensa para realizar as negociações de libertação. Um terceiro suspeito foi preso quando fazia a segurança dos assaltantes do lado de fora da casa.