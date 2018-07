Assalto a asilo termina com 2 suspeitos mortos em SP Um assalto ontem ao asilo Casa de Repouso Santa Monice, no Campo Belo, zona sul de São Paulo, terminou em tiroteio e com dois suspeitos mortos. A ação começou quando eles renderam a filha da proprietária do asilo no momento em que ela estacionava o carro na garagem. Além da mulher, foram rendidos o namorado e o filho pequeno dela. Dentro da casa, foram dominados outros três membros da família e uma empregada. Os criminosos queriam saber onde estava o cofre e exigiam dinheiro. Os reféns explicaram se tratar de um asilo que não possuía cofre. Graças ao isolamento acústico dos quartos, os idosos não perceberam o tiroteio. Nenhum dos reféns se feriu na ação.