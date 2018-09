Assalto a banco termina com morte de bandido em MT Um bandido que manteve três pessoas reféns por quase 14 horas em uma agência do Banco do Brasil na cidade de Campo Verde (MT), a 138 quilômetros de Cuiabá, acabou morrendo em um confronto com a Polícia Militar na noite de ontem. Armado com revólveres e usando capacete, o assaltante, que não portava documentos e ainda não foi identificado, invadiu o local por volta das 7h30 de ontem, rendendo vigia e funcionários. Já no início do assalto, o ladrão efetuou disparos no chão, atingindo a perna de uma cliente, de raspão. Leontina Aparecida Cardoso, de 50 anos, que não chegou a ser feita refém, foi medicada e depois liberada. A Polícia foi acionada e deu início a uma longa e tensa negociação, que se estendeu até a noite. Inicialmente, quatro pessoas ficaram em poder do bandido, mas, no começo da tarde, uma faxineira foi liberada.