Assalto a bar termina com dois presos em Campo Belo Dois homens foram presos e um conseguiu fugir, por volta do 0h45 desta quinta-feira, 18, ao assaltarem o Bar Dois Irmãos, localizado na altura do nº 55 da Rua Demóstenes, a dois quarteirões da delegacia do Campo Belo (27º DP), na zona sul de São Paulo.