Assalto a joalheria em shopping mata 1 e fere 5 no RJ

O crime ocorreu por volta das 20 horas, quando três homens armados com pistolas entraram no shopping e foram até uma joalheria. Um quarto integrante do grupo ficou no estacionamento.

Segundo os policiais, que analisaram imagens das câmeras de segurança, o tiroteio começou após um dos assaltantes abordar um policial militar à paisana, porém armado, que estava no shopping. O PM não havia interferido na ação dos bandidos, mas, após ser abordado, o confronto teve início.

Os três bandidos que participaram do tiroteio fugiram sem levar nada. O quarto integrante do grupo, que ficou no estacionamento, foi o único preso. Adílio Portugal da Silva, de 27 anos, ainda acabou baleado no rosto em confronto com a polícia durante tentativa de fuga.

Com o bandido preso foi apreendida uma pistola calibre 40, furtada de um policial militar. Segundo a polícia, Silva mora no Morro do Escondidinho, favela localizada no Rio Comprido, zona norte do Rio, ocupada na semana passada e que receberá uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP).

Foram baleados também Lucas dos Santos Ouverney, de 7 anos, ferido no pé e na virilha; o pai dele, Isaías Ouverney Machado, de 38, atingido no peito; Francisca Rodrigues Esmeraldina, 37, vendedora de uma loja próxima, ferida nas costas, e um dos seguranças do shopping, Alexandre Silvério, de 36 anos, que, atingido na cabeça, morreu no Hospital São Francisco Xavier.

Haveria ainda uma sexta pessoa baleada. Segundo a polícia, seria também cliente do shopping e foi identificada como Leonardo da Silva Pereira, 28, ferido de raspão na testa.