Assalto a lan house termina com três baleados em SP Um assalto a uma lan house no Jaçanã, bairro da zona norte de São Paulo, terminou com duas crianças e um adulto baleados na noite de ontem. Um homem armado anunciou o roubo e atirou após um dos clientes levantar e sair correndo. O criminoso fugiu após roubar celulares e carteiras dos clientes e cerca de R$ 20 do caixa.