Assalto a lotérica deixa dois mortos na zona sul de SP Duas pessoas morreram na tarde de ontem durante um assalto a uma casa lotérica na zona sul de São Paulo. Por volta das 16h30, dois homens armados entraram no estabelecimento, na Avenida João Dias, em Santo Amaro, enquanto outros dois davam suporte à ação do lado de fora, segundo a polícia. Um policial militar aposentado que estava no local reagiu ao assalto e teria dado voz de prisão aos criminosos.