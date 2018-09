Assalto a mercado deixa um ferido na zona sul de SP Uma pessoa foi baleada hoje durante uma tentativa de assalto a um mercado na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Segundo a Polícia Militar (PM), dois homens armados invadiram o mercado Hirota, na Avenida Jabaquara, no fim desta manhã. O segurança do local teria detido os dois suspeitos. Ainda não há informação sobre como teve início o tiroteio. A vítima, ainda não identificada, foi levada para o pronto-socorro do Jabaquara por uma equipe do Corpo de Bombeiros.