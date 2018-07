Assalto a ônibus deixa 5 feridos no centro do Rio Cinco pessoas ficaram feridas após uma tentativa de assalto a ônibus dar início a um tiroteio entre assaltantes e policiais militares ontem à noite, na Avenida Presidente Vargas, região central do Rio de Janeiro. Um dos feridos era passageiro do ônibus e foi atingido por um tiro na cabeça. Os bandidos foram presos.