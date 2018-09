Assalto a pizzaria deixa dois baleados em SP Duas pessoas ficaram baleadas durante tentativa de assalto a Pizzaria 2000, no Jardim Itacolomy, região do Jabaquara, zona sul da capital paulista, no final da noite de ontem. O estabelecimento estava sendo fechado quando dois homens armados invadiram o local e anunciaram o assalto. Um policial militar, de prenome Otávio, que estava à paisana e comprando pizza, tentou evitar roubo e trocou tiros com os bandidos. Além do PM, estavam na pizzaria a proprietária e seis funcionários: três pizzaiolos e três entregadores. O assaltante Jonas José Santos Cruz, que foi baleado em uma das pernas e na barriga, está internado no pronto-socorro municipal do Jabaquara. Já o outro bandido conseguiu fugir. O policial, que foi ferido no peito, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Santa Marina, onde passa por cirurgia. O caso será registrado no 35º Distrito Policial do Jabaquara.