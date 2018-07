Assalto a pizzaria deixa dois feridos na zona leste Uma tentativa de assalto terminou com duas pessoas baleadas, por volta das 23h45 de ontem, no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Três bandidos, dois deles armados, invadiram uma pizzaria. O proprietário reagiu e acabou sendo baleado. Um dos criminosos também foi baleado, por engano, por um colega. Tanto o dono da pizzaria, em estado grave, como o bandido foram levados pela Polícia Militar ao pronto-socorro Planalto. Segundo a polícia, o comerciante seria transferido ainda nesta madrugada para o hospital em Ermelino Matarazzo. Ilesos, os outros dois assaltantes fugiram supostamente numa motocicleta, sem levar nada. O caso foi registrado no 32º Distrito Policial, de Itaquera.