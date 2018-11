Assalto a PM termina com suspeito morto em SP Um assalto a um policial militar na noite de ontem em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, terminou com um saldo de um bandido morto, uma passageira baleada, um ônibus e um táxi atingidos pelos disparos. Em sua moto, o policial, à paisana, foi abordado por três bandidos, que estavam em duas motos, no acesso ao portão 10, o principal, do Parque do Ibirapuera. Ao reagir, o policial deu início a uma troca de tiros. Baleado, um dos assaltantes morreu quando era atendido no Hospital São Paulo.