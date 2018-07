Assalto a posto em SP termina com 3 mortos Em uma tentativa de assalto a um posto de gasolina localizado na esquina da Avenida do Estado com a Rua Barão de Jaguara, no Cambuci, zona sul de São Paulo, terminou em troca de tiros entre os suspeitos e policiais das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota). Os três assaltantes acabaram morrendo no início da madrugada desta segunda-feira.