Assalto a residência termina com morte em SP Uma tentativa de assalto a uma residência terminou com um saldo de uma vítima morta e outra ferida, no início da noite de ontem, no Jardim Jussara, região de Vila Sônia, na zona sul da capital paulista. Armados, quatro jovens, todos aparentemente adolescentes, renderam dois irmãos pernambucanos que poliam um Astra prata, de placas de Caruaru (PE), na garagem de uma residência, na Rua Ernesto Sena. Ao perceberem que tratava-se de um assalto, as vítimas teriam corrido, mas foram baleadas. O irmão mais velho morreu no local; o outro foi levado para o pronto-socorro municipal Dr. Caetano Virgilio Neto (PS Bandeirantes) e sobreviveu. O quarteto fugiu sem levar nada. O caso foi registrado no 34º Distrito Policial, de Vila Sônia. Segundo a polícia, a família mudou-se para esta casa havia três meses. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado.