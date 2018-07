Assalto a restaurante no Rio termina com 3 mortos Dois homens e uma mulher morreram durante troca de tiros com a PM, na manhã desta segunda-feira, quando tentavam assaltar um restaurante na Tijuca, zona norte do Rio. Pelo menos outros dois comparsas do grupo conseguiram fugir, levando R$ 10 mil do estabelecimento, além de celulares, dinheiro e joias dos funcionários. O tiroteio causou pânico entre as pessoas que passavam pela região. Só os assaltantes foram atingidos.