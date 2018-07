Assalto a supermercado deixa um baleado em SP São Paulo, 14 - Bandidos assaltaram, na noite deste domingo, 13, o supermercado Pão de Açúcar localizado na Praça Pan-Americana, no Alto de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Durante o roubo, um funcionário do comércio foi baleado em uma perna. De acordo com a PM, foram levados cerca de R$ 5.700.