Assalto causa pânico no aeroporto Santos Dumont Uma funcionária de companhia aérea foi assaltada, no fim desta manhã, no saguão do desembarque do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio. Ela se dirigia a uma agência bancária dentro do próprio aeroporto, para depositar um malote com aproximadamente R$ 11 mil da companhia aérea.