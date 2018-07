Assalto com reféns causa pânico no centro de Rio Branco Um assalto à lotérica Boa Sorte trouxe pânico a muitas pessoas que passavam pelo centro de Rio Branco, no Acre nesta quinta-feira, 10. Por volta das 10 horas da manhã, dois homens e um mulher fizeram cerca de dez pessoas como reféns. Foram ouvidos seis disparos dentro da lotérica. As ruas da região central foram interditadas para facilitar o trabalho da Polícia Militar (PM).