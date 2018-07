Assalto com tiroteio deixa três baleados no Rio Ao reagir a um assalto, por volta das 19h30 de ontem, na esquina das ruas Pernambuco e Doutor Bulhões, no Engenho de Dentro, zona norte da capital fluminense, o sargento Cláudio Roberto Coutinho, de 49 anos, do Batalhão de Policiamento Militar em Áreas Turísticas (BPTur), foi atingido por nove tiros. Balas perdidas feriram duas mulheres que estavam em um bar em frente ao local onde o policial militar foi abordado.