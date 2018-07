Assalto deixa um morto e dois feridos na Grande SP Um homem morreu e duas mulheres ficaram feridas após serem baleados em um assalto em um estabelecimento empresarial em Cajamar, na Grande São Paulo, na madrugada de hoje. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) , dois rapazes invadiram o estabelecimento pela porta lateral e anunciaram o assalto, rendendo os funcionários. De acordo com a SSP, Airton Bernardo dos Santos, 43, sobrinho da proprietária do local, reagiu e lutou contra os assaltantes, sendo baleado duas vezes na cabeça. Um dos disparos acertou o pé da proprietária e outro atingiu o pescoço de uma das funcionárias, de 35 anos. Os assaltantes fugiram após roubarem R$ 300,00 e três telefones celulares. Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. As vítimas foram encaminhadas ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde foram atendidas e liberadas. A perícia e a Polícia Militar estão no local e investigam o caso, que está registrado no Distrito Policial Central do município.