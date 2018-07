Assalto e tiroteio em terminal de ônibus deixa um morto Um assalto ao Terminal Urbano de Ônibus de Santo André, no ABC paulista, por volta da 1h da madrugada desta sexta-feira, deixou um bandido morto; dois foram presos. Outros dois criminosos teriam escapado durante a troca de tiros com policiais militares da 2ª Companhia do 41º Batalhão.