Assalto em ponto de ônibus termina com 2 mortos no Rio

Dois homens assaltavam os pedestres que estavam no ponto de ônibus quando uma viatura da PM passou pelo local. Houve troca de tiros. O publicitário Guilherme Lopes da Fonseca, de 26 anos, foi atingido por uma bala perdida. Ele chegou a ser levado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra, mas não resistiu. Um dos ladrões também morreu. Um cabo da PM foi baleado na barriga e também foi socorrido no Lourenço Jorge. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios (DH).

Em outro episódio de violência ocorrido também na segunda-feira, 22, no Rio, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na zona norte da cidade. Por volta do meio-dia, seis bandidos que estavam num Honda Fit e haviam roubado uma carga de cigarros no bairro de Vaz Lobo se depararam com uma blitz da PM na Estrada João Paulo, em Honório Gurgel. Os criminosos abriram fogo, e os policiais reagiram.

O pastor Edvaldo Dias Pereira, de 50 anos, que passava pela rua em uma picape Mitsubishi com sua mulher, morreu ao ser atingido na cabeça por uma bala perdida que atravessou o para-brisa do veículo. A mulher, que estava no banco do carona, escapou ilesa. Edvaldo é irmão do pastor Everaldo Dias Pereira, vice-presidente nacional do PSC. Em 2012, Edvaldo foi candidato derrotado a vereador em Seropédica, município da Região Metropolitana do Rio.

Além do pastor, morreram o sargento PM Calheiros (atingido na cabeça e no tórax) e um dos criminosos, baleado ao descer do Honda Fit para tentar escapar, após o veículo bater em um poste. A menina Emily Vitória Ramires, de 9 anos, que estava na calçada, foi baleada nas costas. Também foram atingidos o cabo PM Coelho, ferido no braço, e um dos suspeitos, identificado como Raphael Neves Moreira, de 27 anos. Eles estão internados no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes.

Com os criminosos foram apreendidos cinco pistolas, um revólver calibre 38, uma escopeta calibre 12 e dois coletes à prova de balas que, segundo os policiais, pertenciam aos vigilantes do caminhão de cigarros roubado pela manhã. O carregamento, no entanto, não foi recuperado. Foram presos Thiago Santos Marmelo, de 26 anos, Gilmar Alves dos Santos Junior, de 25, Carlos Mauricio Ferreira Amaral, de 42, e Adriano Luiz Nascimento, de 24.