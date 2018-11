Assalto provoca pânico em shopping de Porto Alegre Um assalto a uma joalheria deixou consumidores em pânico no shopping Bourbon Ipiranga de Porto Alegre no início da noite desta quinta-feira. Dois ladrões entraram na loja, quebraram o vidro da vitrine e levaram diversas joias, sob a cobertura de outros dois, que esperavam do lado de fora.