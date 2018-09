Assalto termina com 3 mortos e 11 feridos, confirma PM O assalto a agência do Banco Real no centro de Guarulhos, na Grande São Paulo, e a perseguição que houve em seguida deixaram três mortos e 11 feridos, confirmou hoje a Polícia Militar (PM). Morreram o motoqueiro Leandro Rodrigues Marques, o soldado Ailton Tadeu Lamas, do 43º Batalhão da PM, e um dos criminosos. Informação anterior dava conta de que quatro pessoas teriam sido mortas no episódio. Segundo a PM, ao saírem do banco, os assaltantes se depararam com policiais e atiraram, atingindo Marques, que estava parado com uma motocicleta no semáforo, e o soldado Sergio de Mota Sordi de raspão na orelha. Estilhaços feriram o soldado Gilmar da Silva Marques no pescoço e em um dos braços. Os agentes receberam atendimento e foram liberados. Durante a fuga, os ladrões invadiram uma casa no Jaçanã, na zona norte da capital paulista. A polícia cercou o local e houve troca de tiros. Um dos disparos acertou Lamas. Ele foi socorrido inicialmente no Hospital São Luiz Gonzaga e, depois, transferido para o Hospital da PM, onde morreu. Segundo a corporação, Lamas era conhecido por ter feito 14 partos de emergência em 22 anos de carreira na corporação. Também sofreram ferimentos o capitão Paulo Sergio Vieira das Neves, os sargentos José Roberto Urias e José Douglas Ferreira da Silva e os soldados Anderson Mariguete, Cleiton de Oliveira Ribeiro, Agnaldo da Silva Joaquim e Daniel Pereira Araújo. O carteiro Djalma Gomes e Tiago Itocaso foram baleados no entorno da casa onde os criminosos se esconderam. De acordo com a PM, nenhum deles corre risco de morte. Segundo a PM, um dos bandidos foi encontrado morto dentro da casa, após o fim da ocorrência. Em Guarulhos, os PMs localizaram dois carros abandonados. Dentro deles, havia um fuzil AR-15, um carregador de fuzil HK-47, duas pistolas, cartuchos de fuzil e um colete preto sem emblemas, além de uma sirene com luminoso.