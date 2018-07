Assalto termina com dois mortos e um ferido no Paraná Uma troca de tiros entre policiais e assaltantes após uma tentativa de assalto a um restaurante em Rolândia, a cerca de 370 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná, terminou com a morte de um cliente e de um dos bandidos. Outro assaltante foi ferido, um terceiro preso e dois conseguiram fugir. Várias pessoas jantavam no local, que fica no centro da cidade, quando os cinco bandidos anunciaram o assalto. A Polícia Militar foi comunicada e, ao chegar, começou o tiroteio. O técnico em segurança Josuilton Paccola, de 30 anos, jantava com o pai, que saiu ileso. Paccola levou um tiro no pescoço e morreu a caminho do hospital. Os assaltantes saíram correndo pela rua e um deles, Lucas Bezerra de Lima, foi atingido no peito e morreu. Ele era foragido da Cadeia Pública de Apucarana. Outro assaltante, Luiz Pereira da Silva, foi ferido no tórax. Mesmo assim conseguiu esconder-se no forro de uma casa, mas acabou detido e levado ao hospital, onde está internado em estado grave. Fábio da Silva Santos, de 24 anos, que cumpriu pena de sete anos de detenção por homicídio, e saiu da cadeia há 15 dias, foi preso. Agora responderá por latrocínio. O Instituto de Criminalística está fazendo análises para definir se a bala que matou o técnico em segurança partiu das armas dos policiais ou dos assaltantes. Os cinco assaltantes estavam armados.