Assalto termina com um morto na Zona Oeste de SP Um assaltante foi morto e dois foram presos, no final da noite de ontem, após assaltarem uma família de orientais, que teve a casa invadida, na região da Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Policiais militares do 4º Batalhão trocaram tiros com os criminosos. Baleado, um dos bandidos não resistiu e morreu. O caso foi registrado no 91º Distrito Policial, de Vila Leopoldina.