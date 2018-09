Assalto termina em tiroteio e perseguição em São Paulo

A ação criminosa começou por volta das 11h40. Os acusados renderam a empregada de uma casa na Rua Antero Barbosa, próximo da Praça Pôr do Sol, enquanto ela varria a calçada. Depois, entraram no imóvel e renderam outra funcionária. Ambas foram amordaçadas e trancadas no banheiro. Os assaltantes queriam joias. A dona da residência não quis se identificar, mas relatou que as empregadas estavam muito assustadas. "Fiquei horrorizada. Eles estavam preparados para uma guerra", disse.

Quando deixavam o local, os bandidos foram surpreendidos pela presença de uma viatura da Polícia Militar. Logo, começaram a disparar tiros de revólver e de fuzil contra os policiais. Segundo uma testemunha, que não quis se identificar, os soldados revidaram. Um dos PMs envolvidos na operação, no entanto, nega a reação da polícia.

Até o delegado plantonista do 14.º Distrito Policial, Paulo Roberto Nascimento de Oliveira, estranhou o poderio de fogo usado pela quadrilha. "Armamentos tão pesados não são usuais nesse tipo de crime", explica.

O grupo fugiu num Corolla cinza e foi perseguido pelos policiais. Na Praça Pan-Americana, o veículo dos bandidos capotou três vezes. Dentro do carro, foi apreendida uma mala com munição para pistolas e metralhadora. Para escapar, os homens roubaram um outro veículo. Os bandidos tentaram atravessar a praça pelo canteiro central. Em seguida, abandonaram o veículo. Outro carro, um Fiat Brava verde, foi roubado. Os policiais militares perderam o bando de vista. O casal proprietário do imóvel ainda não sabia, até o fim da tarde, o que havia sido roubado durante a ação. As informações são do Jornal da Tarde.