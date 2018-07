Assaltos a banco matam um e ferem dois em São Paulo

De acordo com a Polícia Militar, a vítima sacou dinheiro em uma agência bancária e, em seguida, foi abordada por assaltantes por volta das 16h30. O crime é conhecido como "saidinha de banco".

O pedestre reagiu ao assalto e foi baleado. Um médico que passava pelo local constatou o óbito. O local está preservado para a realização de perícia. Ninguém foi detido.

Segundo assalto

Hoje também, outras duas pessoas ficaram gravemente feridas durante uma tentativa de assalto a uma agência bancária nesta tarde, na zona sul de São Paulo.

Três assaltantes entraram no banco localizado na Avenida Jabaquara. De acordo com a Polícia Militar, um dos seguranças do estabelecimento trocou tiros com os bandidos, atingindo um deles na região do tórax.

Durante o tiroteio, o segurança foi baleado nas costas e levado para o pronto-socorro do Hospital Saboya. O assaltante foi encontrado caído na estação Saúde do Metrô. Os outros dois assaltantes conseguiram fugir.

Terceiro assalto

Por volta das 12h30, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência de assalto a banco na Rua Pássaros e Flores, também na zona sul da capital.

Uma viatura que fazia patrulhamento na região percebeu que seis homens se preparavam para invadir uma agência. O local foi cercado, e os suspeitos saíram atirando contra os agentes. O bando entrou em um veículo e fugiu. Até o final da tarde, ninguém havia sido preso.