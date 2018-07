Assaltos a PMs deixam 1 bandido morto e 2 apreendidos

Os adolescentes A.B.R, de 16 anos, e F.L.B.N, de 17, foram apreendidos pela Polícia Militar, no fim da noite, no interior de uma favela, próximo a uma passarela, ao lado da Avenida Jacu-Pêssego, no Parque Guarani, região da Vila Jacuí, na zona leste de São Paulo, após balearem o cabo Maurício Esteves da Silva, do 39º Batalhão da Polícia Militar. Um terceiro assaltante estaria afastado da dupla e conseguiu fugir.

Os menores, em uma moto, armados com uma falsa pistola, atacaram o policial, por volta das 20h30, na Jacu-Pêssego, na tentativa de levar a moto Yamaha da vítima, que estava à paisana. Ao ver que o terceiro bandido portava uma arma de verdade, o cabo resolveu reagir e foi baleado pelo comparsa dos adolescentes. Os dois menores fugiram sem levar o veículo do policial.

Policiais militares foram alertados e encontraram a dupla de adolescentes. Com eles foi apreendida a falsa pistola. O caso foi registrado no 24º Distrito Policial, da Ponte Rasa. O cabo foi levado para o pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, de Itaquera, onde permanecia internado e já fora de perigo.

Aclimação

Em outro caso de reação a assalto, o soldado PM Giudasil Oliveira foi abordado em seu veículo, por volta de 21h, por três homens na Rua Guimarães Passos, na Aclimação, região sul da capital paulista. Ao perceber a aproximação do trio, o policial sacou a arma e esperou pelo momento certo para reagir.

A intenção dos bandidos era levar o carro da vítima. Ao anunciarem o assalto, os criminosos foram surpreendidos pelo policial, que sacou a arma e atirou três vezes contra o bandido que estava armado com um revólver calibre 38. O assaltante morreu no local; os outros dois fugiram. Parte dos dados da ocorrência foi levada para o 8º Distrito Policial, do Brás/Belém, porém o caso seria registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).