Assaltos deixam dois mortos e dois feridos em SP

No primeiro caso, o comerciante Maxur Abdul Hadi, de 51 anos, e o filho, Daniel Antunes Abdul Hadi, 21, foram baleados após assaltantes os abordarem na porta de casa, na Rua Isidori Cambiasi, em Pirituba, região noroeste da capital paulista. Dentro do carro, o comerciante hesitou em entregar o veículo e foi baleado no ombro.

A dupla já fugia a pé quando Daniel desceu do carro e correu na direção aos criminosos, que acertaram dois tiros no rapaz. Mesmo ferido, o pai ainda levou o filho para o pronto-socorro do bairro, mas o jovem não resistiu e morreu. A dupla de assaltantes continua foragida. O caso foi registrado no 33º Distrito Policial, de Pirituba, pelo delegado Nelson de Moraes.

Em outra ocorrência ontem à noite, o assaltante Carlos Vinícius Costa, de 22 anos, morreu após trocar tiros com o segurança Renato Cherubini, de 40 anos, em frente a um mercado na Rua Antonio de Pádua, em Perus, zona norte da cidade.

Costa e três comparsas renderam clientes e funcionários, pegaram R$ 500 dos caixas e roubaram a carteira de uma mulher. Quando já deixavam o mercado, foram surpreendidos pelo segurança. Houve troca de tiros, na qual Costa acabou baleado e morreu a caminho do pronto-socorro de Perus.

O segurança do mercado, ferido na perna, foi medicado e liberado. Os três comparsas do assaltante morto fugiram de carro levando o dinheiro do caixa e a carteira da cliente. O caso foi registrado no 46º Distrito Policial, de Perus.