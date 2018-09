Assassinato por tédio

Jeremy Morlock, um especialista do Exército de 22 anos, faz parte do grupo de cinco soldados acusados de matar civis inocentes por mero sadismo. A unidade integrava a 5ª Brigada Stryker, que suportou pesados combates nos arredores de Kandahar, inclusive na Base Operacional avançada de Ramrod. Os crimes foram cometidos entre janeiro e maio de 2010 e os soldados usaram fuzis e granadas para que parecesse que estavam sendo atacados a fim de justificar a morte dos civis.

Os soldados em seguida tiraram fotos de si mesmos sorrindo, mostrando suas vítimas como se posassem com troféus de caça, e levaram como macabros souvenirs ossos e dedos cortados, conforme mostra a revista alemã Der Spiegel, que obteve várias fotos e vídeos da operação.

Os homens também foram acusados de se drogar durante o serviço e espancar um camarada que se queixou a um oficial superior.

Morlock, descrito como o braço direito do primeiro-sargento Calvin Gibbs, de 25 anos, militar prepotente, acusado de ser o mentor dos assassinatos, testemunhou perante o tribunal que ele e seus camaradas planejaram o primeiro assassinato durante semanas antes de executá-lo. "O plano era matar pessoas", afirmou na audiência. O promotor militar Andre Leblanc descreveu os crimes como atos de "crueldade indescritível". Os soldados foram acusados de perpetrar as matanças por mero sadismo.

Durante a audiência, Morlock forneceu detalhes dos assassinatos. A unidade saía em patrulha num blindado Stryker, apelidado de "caixão de kevlar" porque lento, barulhento e inadequado para ser empregado no Afeganistão. Morlock contou como, ao chegar a uma aldeia, ele se escondia atrás de um muro com um dos outros acusados quando um afegão se aproximava. Aí jogava perto da vítima uma granada supostamente armada, para sugerir que o afegão é que estava atacando ou ia atacar. Então, outro soldado atirava na vítima, como se estivesse se defendendo.

Segundo os relatos, depois de uma morte o clima era de grande euforia. Os soldados ficavam extremamente excitados e cada um contava a própria versão do fato. Por uma amarga ironia, eles deveriam estar realizando a estratégia americana de contrainsurgência, Coin, protegendo a população local e confraternizando com ela na perigosa região ao redor de Kandahar.

Morlock é o primeiro soldado considerado responsável pelos crimes. Além dos cinco acusados de assassinato, outros sete soldados foram apontados por crimes menores, como profanação de corpos e obstrução da Justiça.

Morlock concordou em testemunhar contra seus quatro camaradas para obter uma sentença menor - apesar de ter sido condenado a 24 anos de prisão, terá direito a liberdade condicional depois de apenas 7 anos. O juiz militar, coronel Kwasi Hawks, disse que pretendia condenar Morlock à prisão perpétua, mas teve de mudar sua sentença em razão do acordo de colaboração de Morlock. Segundo o advogado do soldado, o ano que ele passou na cadeia em prisão preventiva será levado em conta na sentença. Além de três acusações de assassinato, Morlock admitiu também as de formação de quadrilha, obstrução da Justiça e uso de drogas ilegais.

Será ainda expulso do Exército, com desonra.

O Exército dos Estados Unidos divulgou declaração na segunda-feira pedindo desculpas pelos crimes mostrados nas imagens, descrevendo-os como "repugnantes para nós enquanto seres humanos e contrários às normas e aos valores do Exército dos Estados Unidos". Seus representantes esperam que os assassinatos não provoquem a condenação global, como aconteceu quando foi descoberto o escândalo das torturas na prisão de Abu Ghraib, Iraque, há seis anos. / TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA