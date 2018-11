Assassino confesso de Glauco é considerado inimputável O Ministério Público do Paraná (MP-PR) pediu em sua alegação final à Justiça que Carlos Eduardo Nunes, o Cadu, seja considerado inimputável pelos assassinatos do cartunista Glauco Villas Boas e do filho dele, Raoni Villas Boas. Cadu é assassino confesso, mas o MP-PR entendeu que, por causa da doença mental, Cadu era incapaz de entender a ilegalidade de suas ações.