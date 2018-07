Assassino de cartunista recebe visita de parentes

De acordo com a PF, a visita teve início às 9 horas e terminou 15 minutos depois. Nesse período, o pai e o irmão do preso entregaram produtos de higiene e conversaram com o jovem.

Cadu confessou ter matado o cartunista Glauco e seu filho Raoni no dia 12 de março, na chácara onde eles moravam em Osasco, na Grande São Paulo. Carlos Eduardo fugiu após o crime e foi preso em Foz do Iguaçu quando tentava deixar o País e fugir para o Paraguai.

Ainda não há informações sobre a transferência do preso para São Paulo, pois ele responde no Paraná por tentativa de homicídio em função de ter ferido um policial durante uma troca de tiros. O episódio aconteceu quando o estudante foi abordado por policiais rodoviários federais.

Carlos Eduardo é conhecido da família das vítimas e frequentava a Igreja Céu de Maria, fundada por Glauco. O templo funcionava na chácara do cartunista.