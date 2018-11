Assassino de Glauco é transferido para Catanduvas-PR Carlos Eduardo Sundfeld Nunes, de 24 anos, conhecido como Cadu e assassino confesso do cartunista Glauco Vilas Boas e o filho dele, Raoni, foi transferido esta manhã para a Penitenciária de Catanduvas, no Paraná. O estudante estava na delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu desde o dia 14 de março. Ele foi preso quando tentava cruzar a Ponte da Amizade, na fronteira com o Paraguai.