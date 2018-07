Assassino de PM em delegacia também morre no Rio O menor preso hoje no Rio que conseguiu atirar e matar um policial militar dentro da 25ª Delegacia Policial, no Rocha, zona norte do Rio, também morreu após ser atingido pelo PM na troca de tiros. Ele estava algemado, mas conseguiu se soltar, roubar a arma do policial que o conduzia e atirar contra ele. Mesmo ferido, o PM sacou uma outra arma e revidou contra o garoto, morto na hora. O incidente aconteceu no pátio da delegacia, hoje. O PM, Rodrigo Caetano da Silva, chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu e morreu. O menor, de 17 anos, foi preso junto de outro menor durante um assalto a um taxista. O tiroteio aconteceu quando o policial conduzia o suspeito para a carceragem da delegacia.