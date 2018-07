Assassino de sargento do Maranhão é preso na Rocinha O Batalhão de Operações Policiais Especiais prendeu no início da tarde de hoje o foragido da Justiça Pedro Henrique Batista de Carvalho, de 26 anos, na Rocinha. Ele confessou aos policiais que assassinou um sargento da PM do Piauí no Maranhão.