Assassino de Tim Lopes derrubou helicóptero, diz polícia A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que concluiu o inquérito sobre o ataque de traficantes do Morro do Macaco a policiais, ocorrido em outubro do ano passado, em que um helicóptero da corporação foi abatido e três tripulantes, mortos. Ao todo, 25 pessoas serão indiciadas por homicídio e tráfico de drogas. Dentre os envolvidos está Elizeu Felício de Souza, o Zeu, já condenado a 23 anos de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes, em 2002. Ele fugiu da cadeia em julho de 2007, quando cumpria pena em regime semiaberto.