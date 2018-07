Assassino de universitário é condenado à prisão em PE João Guilherme Nunes da Costa, 29 anos, foi condenado hoje, por maioria do júri popular, a 25 anos de anos de prisão pela morte do universitário Alcides Ferreira do Nascimento Nunes, 22 anos, em cinco de fevereiro do ano passado. A sentença foi anunciada às 20h40 pelo juiz Ernesto Bezerra Cavalcanti, depois de sete horas de julgamento, no Fórum Rodolfo Aureliano, em Recife. Do total da pena, 21 anos se referem ao homicídio qualificado e quatro anos por corrupção de menores, já que o condenado induziu um adolescente que o acompanhava a também atirar no estudante.