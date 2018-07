Assassino que chocou Grã-Bretanha é condenado por pornografia infantil

Um dos assassinos em um dos casos mais polêmicos da Grã-Bretanha, Jon Venables, que, aos dez anos de idade, matou um menino de dois, foi condenado nesta sexta-feira a dois anos de prisão após confessar ter baixado e distribuído na internet imagens de pornografia infantil.

Venables e seu amigo Robert Thompson haviam sido condenados à prisão perpétua pelo assassinato do garoto James Bulger, que foi morto com chutes e golpes de barra de ferro depois de atraído pela dupla para fora de um shopping center, em 1993.

Os dois conseguiram liberdade condicional em 2001, sendo concedidas a eles novas identidades.

Em fevereiro deste ano, no entanto, Venables, agora com 27 anos, voltou à prisão por supostamente infringir as regras de sua liberdade condicional.

Na ocasião, não foram revelados detalhes sobre as acusações, com a justificativa de garantir a realização de um julgamento justo.

Condenação

O motivo da prisão, no entanto, foi revelado em junho. O réu era acusado de ter baixado na internet 57 imagens pornográficas de crianças nos doze meses anteriores a sua segunda prisão. Ele teria também distribuído imagens pela web.

Venables compareceu diante de um tribunal nesta sexta-feira e admitiu a culpa, sendo condenado por três acusações de baixar imagens de pornografia infantil e distribuí-las.

Além de receber a pena de prisão, ele foi proibido de usar computadores ou acessar a internet por cinco anos.

Em um comunicado divulgado por seu advogado nesta sexta-feira, Venables afirmou que, ao confessar, ele estava "aceitando e admitindo o erro que cometeu e os danos que causou".

"Ele está muito arrependido e sabe que decepcionou aqueles que o ajudaram desde que ele foi libertado", diz o comunicado.

O juiz do caso afirmou que Venables "agiu para prejudicar crianças", mas que seria errado condená-lo a uma sentença maior devido a seu crime anterior. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.