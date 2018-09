Assassinos de delegado são denunciados por latrocínio

Leão foi morto no dia 26, quando dava uma entrevista por telefone, de dentro de seu carro, a uma rádio de Camaçari. A ação e os disparos feitos pelos assaltantes foram transmitidos ao vivo.

Segundo as investigações, os acusados procuravam um carro para assaltar quando encontraram o delegado parado na estrada da Cascalheira, na zona rural do município. Na abordagem, um dos assaltantes notou que o motorista do veículo estava armado e disparou duas vezes contra ele, sem saber que ele era delegado.

Os acusados foram presos dois dias após o assassinato e confessaram ter participado do crime. Nesta manhã, a Secretaria de Segurança Pública empossou o novo delegado de Camaçari, Nilton Borba de Souza.