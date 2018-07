Assassinos de Glauco pareciam drogados, diz advogado Os dois homens que invadiram a casa e mataram o cartunista Glauco Villas Boas e seu filho, Raoni, estavam transtornados e aparentemente drogados, contou o advogado da família Ricardo Handro. Os suspeitos estavam armados e invadiram na madrugada de hoje a residência da família, localizada no bairro Jardim Santa Fé, em Osasco, na Grande São Paulo, e com ameaças renderam a filha, a mulher e o cartunista. Após negociações com os suspeitos, Glauco saiu com os bandidos e foram surpreendidos por seu filho Raoni, que chegava da faculdade.