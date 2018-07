Assassinos de sem-terra são condenados no PR Após 14 anos, a morte do sem-terra Sebastião Camargo, de 65 anos, em Marilena, no noroeste do Paraná, teve os seus dois primeiros réus condenados. Em julgamento que durou cerca de 17 horas, no Tribunal de Júri de Curitiba, o juiz da 2ª Vara Privativa, Daniel Ribeiro Surdi de Avelar, condenou o dono da Fazenda Boa Sorte, Teissin Tina, a seis anos de prisão, por homicídio simples, e Osnir Sanches por 14 anos de cadeia por homicídio qualificado. Sanches integrava uma milícia particular dos fazendeiros da região.