Assédio a namorada motivou vereador a matar colega O vereador Leozildo Aristaque Barros (PT), de Franco da Rocha, admitiu que atirou no também vereador Rodrigo da Cruz França (PV), na cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, durante uma romaria, na última sexta-feira. Segundo policiais da delegacia seccional de Franco da Rocha, ele contou que França mexeu com sua namorada. Aristaque foi levado para a cadeia pública de Cajamar. O vereador Leozildo Aristaque Barros se entregou à Polícia por volta as 15h de hoje. Nesta semana, a Justiça de São Paulo decretou a prisão do político.