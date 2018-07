Assembleia aprova gratificação a PM baiana

Após mais de 14 horas de sessão, iniciada às 14h45 de ontem e acompanhada por representantes de associações dos policiais militares, os textos, que preveem pagamentos fracionados das gratificações até 2015, foram aprovados praticamente na íntegra.

A única alteração foi a retirada de um inciso que determinava o pagamento a cada policial apenas após a aprovação de seu superior hierárquico. A bancada de oposição tentou incluir 25 emendas ao projeto, como uma que beneficiava os policiais aposentados com a incorporação das GAPs, mas não obteve sucesso.

A Assembleia também aprovou o reajuste linear dos salários do funcionalismo baiano, incluindo os PMs, em 6,5%, retroativo a janeiro. Outra emenda apresentada pela oposição e vetada na Assembleia visava a corrigir os valores das GAPs com o índice de reajuste salarial.

Com os pagamentos, de acordo com o governo, os salários dos PMs terão reajuste de 38,89% até 2015. O depósito da GAP 4 será realizado em duas parcelas, em novembro e abril próximos, e o da GAP 5, entre 2014 e 2015. O impacto dos pagamentos no orçamento do Estado é estimado em R$ 365,5 milhões por ano. Os projetos agora voltam ao executivo, para sanção do governador Jaques Wagner.