Assembleia aprova reajuste para professores no RJ A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou hoje projeto de lei que concede reajuste de 5% aos professores da rede estadual, em greve desde 7 de junho. Embora muito abaixo dos 26% reivindicados pela categoria, o índice é superior aos 3,5% que o governo do Estado havia proposto em 1º de agosto.